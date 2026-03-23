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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti an Schulgebäude

Nordhausen (ots)

An einem Schulgebäude in der Straße Am Salzagraben stellte am Montagmorgen ein Berechtigter mehrere Graffiti in den Maßen von etwa 315 cm mal 140 cm an der Gebäudefassade fest. Durch Unbekannte wurden Schriften mit schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nun nach Zeugenhinweisen. Diese nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0072194

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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