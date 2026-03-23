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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beteiligter Fahrzeugführer entfernt sich pflichtwidrig nach Unfall

Nordhausen (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich in der Nacht von Samstag, 21 Uhr, zu Sonntag, 12.50 Uhr, in der Albert-Traeger-Straße ein geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer entgegen der ihm obliegenden Pflichten von der Unfallstelle. Den Erkenntnissen zu Folge kollidierte der unbekannte Unfallbeteiligte aus noch ungeklärten Gründen mit dem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug. Am beschädigten Pkw entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder dem beteiligten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0071793

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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