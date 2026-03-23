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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Nuradin Fayzal Ibrahim?

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Wo ist Nuradin Fayzal Ibrahim?
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Nordhausen (ots)

Seit dem 21. März 2026 wird der 16-jährige Nuradin Fayzal Ibrahim aus Nordhausen vermisst. Letztmalig wurde er am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr in seiner Unterkunft am Taschenberg gesehen. Seither ist sein Aufenthalt unbekannt. Bisherige Ermittlungen, wo sich Nuradin Fayzal aufhalten könnte blieben ohne Erfolg.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - scheinbares Alter dem Tatsächlichen entsprechend
   - schlanke Gestalt
   - ca. 165 cm groß
   - kurzes, braunes Haar
   - hell gefärbte Haarspitzen
   - vermutlich dunkel gekleidet
   - trägt vermutl. eine schwarze Winterjacke
   - hat eine Narbe am linken Ellenbogen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen fahndet nach dem Vermissten. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aktenzeichen: 0071602

Anm.: Die Bildrecht liegen bei der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Medienvertretern wird zur Darstellung des Bildnisses von Nuradin Fayzal Ibrahim die Verlinkung zum hiesigen Beitrag empfohlen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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