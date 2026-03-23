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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch - E-Bike entwendet

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Samstag, den 14. März 2026, gegen 12 Uhr, bis Sonntag, den 22. März 2026, gegen 14.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Aueblick. Anschließend machten sich die Unbekannten an einem Kellerabteil zu schaffen. Hierbei öffneten sie zunächst gewaltsam die Tür der Parzelle. In der weiteren Folge entwendeten die Einbrecher ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0071835

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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