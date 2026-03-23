Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Katze - Motorradfahrer leicht verletzt

Windehausen (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 05:50 Uhr in der Hauptstraße in Windehausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Wie der Polizei bekannt wurde, befuhr der Zweiradfahrer die Hauptstraße in Richtung Bielen, als plötzlich zwei Katzen die Fahrbahn querten. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit einer der beiden Katze nicht vermeiden. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und verletzt sich hierbei leicht. Ein Tier verstarb noch an der Unfallstelle.

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