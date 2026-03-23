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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Sportlerheim

Steinrode (ots)

Im Eichsfeldkreis hatten es bislang unbekannte Einbrecher in der Ortslage Steinrode auf ein Sportlerheim abgesehen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude sowie in einen angrenzenden Geräteschuppen ein. Hierbei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter leer aus und machten keine Beute.

Wer kann Hinweise geben? Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0071796

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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