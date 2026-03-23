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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 1.30 Uhr in der Stülerstraße zu einem Wohnungsbrand. Der Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Mehrere weitere Bewohner konnten das Wohnhaus verlassen und nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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