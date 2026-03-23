Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person - Wo ist Yuliia H.?
Mühlhausen (ots)
Die Suchmaßnahmen nach der seit dem 15. März vermissten Yuliia H. aus Mühlhausen können eingestellt werden. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Landespolizeiinspektion Nordhausen bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.
Anm.: Es wird um die Entfernung der Bildnisse sowie des Klarnamens der Vermissten gebeten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
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