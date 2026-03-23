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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Volkswagen kollidiert mit Baum - Fahrer verletzt

Eigenrieden (ots)

Auf der Landstraße 1008 ereignete sich am Montag gegen 12.25 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen den Ortschaften Struth und Eigenrieden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 46-jährige Fahrer des Volkswagens am Kurvenausgang einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Golf mit einem Baum. Der Fahrer zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu und musste medizinisch behandelt werden. Ersten Ermittlungen zufolge waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der Volkswagen musste aufgrund der erheblichen Schäden abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Bergung des Autos kam es zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 13.50 Uhr war die Landstraße 1008 wieder uneingeschränkt befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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