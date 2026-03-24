Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe schlagen erneut zu und lassen Beutegut zurück

Mühlhausen (ots)

Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Diebstahl von Kabeln im Bereich einer Baustelle im Staphanweg. Hier entstanden erhebliche Sach- und Beuteschäden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6241779

In der vergangenen Nacht kam es erneut zu einem versuchten Diebstahl im Stephanweg. Derzeit Unbekannte entnahmen aus einem Schacht mehr als einhundert Meter Steuerkabel und trennten dieses in handliche Längen ab. Noch bevor das gestückelte Kabel durch die Täter abtransportiert werden konnte entfernten sich diese ohne das Beutegut vom Tatort.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Im Zuge dieser werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0073337

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