LPI-NDH: Flächenbrand bei Kiesgrube

Nordhausen (ots) - An einem Schulgebäude in der Straße Am Salzagraben stellte am Montagmorgen ein Berechtigter mehrere Graffiti in den Maßen von etwa 315 cm mal 140 cm an der Gebäudefassade fest. Durch Unbekannte wurden Schriften mit schwarzer Sprühfarbe aufgebracht. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein und suchen nun nach Zeugenhinweisen. ...

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