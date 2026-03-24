Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Flächenbrand bei Kiesgrube
Roßleben (ots)
Im Bereich einer Kiesgrube zwischen Roßleben und Wiehe kam es am Montagabend zu einem Flächenbrand. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu dem Vegetationsbrand, bei dem ersten Angaben nach kein Sachschaden entstanden ist. Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz und konnten das Ausbreiten verhindern. Zur Brandursache wird gegenwärtig ermittelt.
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