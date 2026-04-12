Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Georgenthal OT Schönau v.d.W,Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag fuhr ein 26-jähriger Skodafahrer mit seiner Beifahrerin in der Ortslage Schönau v.d.W. in Richtung Wipperoda. Im der Bereich der L1025 zur L1026 kollidierte der PKW mit einem Verkehrsschild so, daß es umfiel und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten zur Beginn fest, daß für den Skoda keine Zulassung existierte und die genutzten Kennzeichen als gestohlen erfaßt waren. Darüber hinaus ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,12 Promille. Ebenso reagierte ein durchgeführter Drogenvortest posotiv auf den Konsum von Drogen. Zu guter Letzt konnte der PKW-Fahrer auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und alle erforderlichen Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pp)

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