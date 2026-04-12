PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfahren eingeleitet

Georgenthal OT Schönau v.d.W,Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag fuhr ein 26-jähriger Skodafahrer mit seiner Beifahrerin in der Ortslage Schönau v.d.W. in Richtung Wipperoda. Im der Bereich der L1025 zur L1026 kollidierte der PKW mit einem Verkehrsschild so, daß es umfiel und das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten zur Beginn fest, daß für den Skoda keine Zulassung existierte und die genutzten Kennzeichen als gestohlen erfaßt waren. Darüber hinaus ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,12 Promille. Ebenso reagierte ein durchgeführter Drogenvortest posotiv auf den Konsum von Drogen. Zu guter Letzt konnte der PKW-Fahrer auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Durch die Beamten wurde eine Blutentnahme angeordnet und alle erforderlichen Ermittlungsverfahren eingeleitet. (pp)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 12:25

    LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Brandstiftung

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Am Samstag wurde gegen 21 Uhr ein Feuer im Bereich Trenkelhofer Straße festgestellt. Augenscheinlich wurde hier durch ein oder mehrere unbekannte Täter ein Baum sowie umliegendes Unterholz mutwillig in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht, sodass kein weiterer Sachschaden entstehen konnte. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 12:24

    LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es in der Werbeburgstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A6. Der noch unbekannte Täter beschädigte hier den linken Außenspiegel des Fahrzeugs, sodass Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 12:21

    LPI-GTH: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruch

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Im Zeitraum 10.04.26, 09:00 Uhr bis 11.04.26, 09:00 Uhr versuchte ein oder mehrere noch unbekannte Täter in den Geschäftsbereich der Telekom-Filiale in der Karlstraße einzudringen. Im Bereich der Eingangstür wurden mehrere Hebelmarken und hierdurch verursachter Sachschaden von etwa 5.000 Euro festgestellt. Personen, welche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren