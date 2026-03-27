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Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Thüringer Polizei startet Osteraktion

LPD-EF: Thüringer Polizei startet Osteraktion
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Erfurt (ots)

In der kommenden Woche lädt die Thüringer Polizei anlässlich der Osterzeit zu einer besonderen Mitmachaktion ein. Zwischen Montag und Donnerstag werden täglich in drei Thüringer Städten kleine, limitierte Osterpräsente versteckt.

Hinweise zu den jeweiligen Verstecken werden täglich über den Instagram-Kanal der Thüringer Polizei veröffentlicht. Diese sollen Interessierten dabei helfen, die Standorte der versteckten Präsente gezielt zu finden.

Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger zur aktiven Teilnahme zu motivieren und gleichzeitig den Austausch zwischen Polizei und Öffentlichkeit zu stärken.

Die schnellsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich über ein Präsent freuen. Darüber hinaus werden diejenigen zusätzlich gewürdigt, die ihren Fund auf Instagram mit der Thüringer Polizei teilen.

Interessierte sind eingeladen, der Thüringer Polizei auf der Plattform Instagram zu folgen, um keine Hinweise zu verpassen und Teil der Osteraktion zu werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeidirektion Thüringen
Pressestelle
Telefon: 0361 57431 5020
E-Mail: pressestelle.lpd@polizei.thueringen.de

Landeseinsatzzentrale
Telefon: 0361 / 662 700 777
http://www.polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell

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