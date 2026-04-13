LPI-GTH: Diebstahl aus Einfamilienhaus
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Marienstraße und drangen anschließend gewaltsam in das Gebäude ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 01. April und gestern, 12.15 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0089566/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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