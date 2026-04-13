LPI-GTH: Sachbeschädigung

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen begaben sich widerrechtlich auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Marienstraße und drangen anschließend gewaltsam in das Gebäude ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 01. April und gestern, 12.15 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im ...

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