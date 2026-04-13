LPI-GTH: Sachbeschädigung
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Die Reifen eines geparkten Skoda beschädigten ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 11. April, 19.00 Uhr und gestern, 08.30 Uhr. Der Pkw war in der Straße des Friedens abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0089460/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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