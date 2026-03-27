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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bielefelder ertappte am Mittwoch, 25.03.2026, einen Einbrecher in seiner Wohnung an der Heeper Straße. Zeugen gesucht.

Der Bielefelder kehrte am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr in seine Wohnung nahe der Einmündung zum Hudeweg zurück. Dort überraschte er einen Einbrecher, der auf der Suche nach Diebesgut war. Nach einem Wortwechsel flüchtete der Täter aus dem Mehrfamilienhaus in Richtung Hudeweg.

Laut Täterbeschreibung war er Ende 30, zwischen 1,75 m und 1,80 m groß und hatte braune, fettige, mittellange Haare. Er trug einen Drei-Tage-Bart, einen schwarzen Pullover mit weißer Aufschrift "TFS - Team Fuck Sleep" und eine graue Jogginghose der Marke Puma.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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