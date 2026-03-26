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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher bricht sein Vorhaben ab

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Vilsendorf - Am Mittwochmittag, 25.03.2026, versuchte ein bisher unbekannter Täter in ein Haus an der Straße Blackenfeld einzubrechen und wurde dabei von einer Bewohnerin überrascht.

Gegen 12:00 Uhr versuchte der Täter die Haustür eines Reihenmittelhauses, zwischen den beiden Eimündungen Am Blackenhof, aufzuhebeln. Als er merkte, dass jemand zu Hause war, ergriff er die Flucht.

Die Bielefelderin beschrieb den Täter als etwa 45 Jahre alt, zwischen 1,70 m und 1,75 m groß und kräftig. Er hatte ein rundliches Gesicht und einen Ziegenbart. Außerdem trug er schwarze Bekleidung, eine schwarze Cappy, eine schwarze Bauchtasche aus Leder und Turnschuhe.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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