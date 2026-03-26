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Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Unfall zwischen LKW und PKW gesucht

POL-BI: Zeugen nach Unfall zwischen LKW und PKW gesucht
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Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Gütersloh- Rheda-Wiedenbrück- Mittwochabend, 25.03.2026, erlitt ein PKW-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der BAB 2 schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 44-Jähriger aus Köln befuhr gegen 22:20 Uhr mit seinem Scania Sattelzug den mittleren Fahrstreifen auf gleicher Höhe mit einem 36-jährigen Gütersloher, der mit seinem VW Polo den rechten Fahrstreifen der A 2 in Richtung Hannover befuhr. Zwischen den Anschlussstellen Herzebrock Clarholz und Rheda-Wiedenbrück kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Zusammenstoß der beiden nebeneinander fahrenden Fahrzeuge. Der VW Polo geriet daraufhin ins Schleudern, drehte sich und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeugführer äußerten, dass der jeweils andere Fahrer den Unfall verursacht habe.

Der 36-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten VW Polo ab. Der Sachschaden wird auf circa 11050 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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