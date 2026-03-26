Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Ein unbekannter Mann versuchte am Dienstag, 24.03.2026, ein Fahrrad an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Friedrich-List-Straße, zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 22:10 Uhr bemerkte ein Bielefelder einen Dieb bei dem Versuch sein abgeschlossenes Fahrrad aufzubrechen. Als er lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Dieb in Richtung Bolbrinkersweg.

Der Zeuge beschrieb den Dieb wie folgt: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, dunkle Haare und ein volles Gesicht. Er war bei der Tat dunkel gekleidet.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum versuchten Diebstahl oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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