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Polizei Bielefeld

POL-BI: Rotlicht missachtet - Pkw fährt gegen Stadtbahn

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Gadderbaum - An der Artur-Ladebeck-Straße ist ein Autofahrer am Mittwoch, 24.03.2026, beim Abbiegen gegen eine Stadtbahn der Linie 1 gefahren. Bei dem Unfall sind zwei Fahrgäste in der Bahn gestürzt und nach den bisherigen Informationen leicht verletzt worden. Der Sachschaden soll mindestens 2.000 Euro betragen.

Ein 54-jähriger Taxifahrer hatte gegen 11:40 Uhr mit seinem Toyota Corolla auf der Artur-Ladebeck-Straße in Richtung stadtauswärts wegen roter Ampelsignale angehalten. Er stand auf dem Fahrstreifen zum Abbiegen in den Quellenhofweg. Die Ampelsignale für die Fahrtrichtungen "Geradeaus" und "Links" sind an dieser Stelle unterschiedlich geschaltet.

Als die Signale für den Geradeausverkehr auf grünes Licht wechselten, fuhr der 54-Jährige an, um nach links abzubiegen. Dabei stieß er mit der linken Fahrzeugfront gegen den herannahenden Stadtbahnzug in Richtung der Endhaltestelle "Senne". Der 39-jährige Fahrer der Straßenbahn bremste sofort, als er bemerkte, dass der Toyota anfuhr. Bei dem starken Abbremsen stürzten eine 51-jährige Bielefelderin auf den Rücken und ein 69-jähriger Bielefelder gegen seinen Rollator. Während der Mann eine medizinische Versorgung vor Ort ablehnte, wurde die Frau von Rettungssanitätern in eine Krankenhausambulanz gefahren.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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