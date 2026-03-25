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Polizei Bielefeld

POL-BI: Unter Drogeneinfluss mit nicht versichertem E-Scooter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Einem Motorradpolizisten des Verkehrsdienstes der Polizei fiel am Montagnachmittag, 23.03.2026, das ungültige Versicherungskennzeichen eines E-Scooters auf. Der Bielefelder Scooter-Fahrer wird zudem verdächtigt, unter dem Einfluss von Marihuana gefahren zu sein.

Gegen 16:00 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Feilenstraße in Richtung Willy-Brand-Platz. Wegen eines grünen Versicherungskennzeichens stoppte ihn der Polizist. Der Scooter-Fahrer war der Meinung, dass Kennzeichen sei noch einen Monat gültig.

Bei dem 59-Jährigen erkannte der Motorradpolizist Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis bei dem Wirkstoff THC der Cannabispflanze. Eine Streifenwagenbesatzung unterstütze beim Transport des Mannes zur Polizeiwache Ost. Dort entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Dem 59-Jährigen wurde das Fahren des unversicherten E-Scooters verboten, bis er einen neuen Versicherungsschutz besitzt und ausgenüchtert ist.

Die Polizei erinnert, dass Versicherungskennzeichen immer jeweils am 01. März eines Kalenderjahres erneuert werden müssen, um im Schadensfall versichert zu sein. Im Jahr 2026 wechselt die Farbe von Grün auf Schwarz. Sonst besteht der Verdacht zu einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - dabei handelt es sich um eine Verkehrsstraftat.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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