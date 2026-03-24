Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger ködern Investor mit kleineren Beträgen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stadtgebiet - Am Montagnachmittag, 20.03.2025, kontaktierte eine Bielefelder Bank die Polizei, da ein Kunde Geld auf ein Konto von Betrügern überwiesen hatte. Das Opfer glaubte den Betrügern, trotz polizeilicher Beratung.

Der Bielefelder gab an, dass er nach einer Geldanlage im Internet gesucht hatte. Dabei war er auf einen Kontakt in Berlin gestoßen und überwies 250 Euro für eine Geldanlage. Angeblich hatte er nach kurzer Zeit 100 Euro dazu verdient. Eine vermeintliche Brokerin aus Berlin riet ihm dann zu einer größeren Investition in Rohstoffe.

Die Betrüger teilten dem Senior nach einiger Zeit mit, dass er mittlerweile einen fünfstelligen Euro-Betrag auf seinem Konto haben würde. Um seinen Gewinn ausgezahlt zu bekommen, müsse er jedoch einen Betrag von rund 4700 Euro bezahlen. Darin seien Umrechnungsgebühren, sowie Steuern und Provisionsgebühren enthalten. Diesen Betrag überwies er auf ein Konto in Deutschland. Durch die Bank des Seniors konnte das Geld zurückgebucht werden. Das betrügerische Bankkonto wurde geschlossen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Hausbank machte ihren Kunden darauf aufmerksam, dass er Geld auf ein Konto überwiesen hatte, welches für betrügerische Absichten genutzt wurde. Da der Senior weiterhin davon überzeugt war, sein Geld ordentlich angelegt zu haben, bat die Bank die Polizei um Unterstützung, um den Senior vor einer Straftat mit Geldverlust zu schützen. Doch der Senior ließ sich auch durch die Kriminalpolizei nicht belehren.

Die Polizei sensibilisiert: Informieren Sie sich gründlich über Ihren Anbieter und das Angebot. Ist es zu gut um wahr zu sein, dann lassen sie die Finger davon. Schnelles Geld ohne Verlustrisiko ist eine trügerische Hoffnung. Sprechen Sie über diese Betrugsmasche mit ihren Kindern, Eltern und Freunden.

Weitere Informationen zum Schutz vor Anlagebetrug finden Sie hier: https://lka.polizei.nrw/artikel/anlagebetrug-ein-andauerndes-phaenomen-mit-hohen-schadenssummen

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