Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: POL-DH: POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 21.03.2026

Diepholz (ots)

Diepholz Hüde - E-Scooter-Fahrerin alkoholisiert gestürzt

Am späten Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, kam es im Bereich Hüde zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines E-Scooters. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 19-jährige Fahrerin mit ihrem E-Scooter die Osnabrücker Straße und kam hier ohne Fremdeinwirkung, alleinbeteiligt zu Fall. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Frau unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Die Fahrerin blieb bei dem Sturz unverletzt. Aufgrund des festgestellten Alkoholeinflusses wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Gegen die Fahrerin wurde nunmehr ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Wagenfeld - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Freitagmittag kam es auf der "Burlager Straße" in Wagenfeld zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin die Straße "In den Branden" in Fahrtrichtung "Burlager Straße". Sie beabsichtigte, den Kreuzungsbereich in Richtung "Hinterortstraße" zu queren und übersah hierbei den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 85-jährigen Fahrzeugführers, in dem sich zudem eine Mitfahrerin befand. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurde eines der Fahrzeuge in den Seitenraum geschleudert. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. An den Beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Stuhr-Brinkum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch eine Streife ein Pkw BMW kontrolliert, der in Stuhr-Brinkum die Bassumer Straße befuhr. Am Steuer saß ein 18-jähriger Stuhrer, Sohn des Pkw-Halters. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige noch nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Fahrt wurde vor Ort beendet und der Zündschlüssel für den BMW sichergestellt. Den 18-jährige erwartet nun ein Strafverfahren. Auf seinen Führerschein wird er nun noch etwas länger warten müssen.

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