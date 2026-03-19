Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke, Wohnungseinbruchsdiebstahl - Weyhe, Diebstahl aus Wohnung - Twistringen, Diebstahl von Arbeitsgeräten von einer Baustelle - Stuhr, Diebstahl aus Außenlager - Brockum, Verkehrsunfall

Diepholz (ots)

Syke, Wohnungseinbruchsdiebstahl

Eine unbekannte Person brach am Tage des 18.03.2026, zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr gewaltsam in ein Haus in Syke, Lindhofstraße, ein und durchwühlte die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 entgegen.

Twistringen, Diebstahl von Arbeitsgeräten von einer Baustelle

Im Zeitraum vom 17.03.2026, 16:00 Uhr bis 18.03.2026, 10:00 Uhr brach ein unbekannter Täter auf einer Baustelle in Twistringen, Lange Reege, drei Baucontainer auf und entwendete aus diesen mehrere Arbeitsgeräte, u. a. einen Betonrüttler. Die Polizei Syke bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 04242 9690. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder einem möglichen Tatfahrzeug geben?

Weyhe, Diebstahl aus Wohnung

Am 18.03.2026, zwischen 14:45 Uhr und 15:53 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Mann Zugang in ein Einfamilienhaus in Weyhe-Leeste, in der Nähe zur Straße Am Mühlbach. Aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss entwendete der Täter Schmuck. Im Anschluss daran soll er über den Balkon geflüchtet und sich mit einem älteren Damenrad vom Tatort entfernt haben. Die Polizei Weyhe bittet unter der Tel.-Nr. 0421 80660 um Hinweise von Zeugen.

Stuhr, Diebstahl aus Außenlager

Ein unbekannter Täter begab sich im Zeitraum vom 17.03.2026, 16:00 Uhr bis 18.03.2026, 06:00 Uhr auf das Grundstück eines Außenlagers in Stuhr, Heiligenroder Straße und brach dort drei Baucontainer auf. Anschließend flüchtete er ohne Diebesgut. Die Polizei Weyhe bittet auch in diesem Fall um Hinweise.

Brockum, Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; eine Person leicht verletzt

Eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw beabsichtigte am 18.03.2026, gegen 07:40 Uhr, von der Gemeindestraße Gewerbering in Brockum nach rechts in die Rahdener Straße einzufahren. Hierbei übersah sie, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, einen auf der Rahdener Straße in Fahrtrichtung Lemförde fahrenden 64-jährigen Autofahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt und wurde in eine Krankenhaus verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

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