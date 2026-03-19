POL-DH: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) der Polizeiinspektion Diepholz für das Jahr 2025.
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- PKS2025_PIDiepholz-HandoutmitStatistiken.pdf
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- PKS2025_PIDiepholz-Pressemitteilung.pdf
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Diepholz (ots)
Anliegend finden Sie die Pressemitteilung sowie ein Handout mit Statistiken zu der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) der Polizeiinspektion Diepholz für das Jahr 2025.
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Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Maximilian Höge
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
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