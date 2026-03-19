POL-DH: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) der Polizeiinspektion Diepholz für das Jahr 2025.

Diepholz (ots) - Bei einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Vormittag gegen 10.35 Uhr auf der B 61 wurden zwei Personen schwer und zwei leichter verletzt. Ein 43-jähriger Fahrer wollte mit seinem Kleintransporter von der Hooper Straße kommend die B 61 in Richtung K 55 überqueren. Hierbei übersah er auf der B 61 den Pkw eines 39-jährigen Fahrers. Dieser war mit ...

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