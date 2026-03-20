Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Bruchhausen-Vilsen, Diebstahl aus Wohnhaus - Twistringen, Bassum und Syke, Wohnungseinbruchsdiebstähle - Stuhr, Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen, Diebstahl aus Wohnhaus

Am 19.03.2026, zwischen 09:30 Uhr und 11:40 Uhr betrat ein unbekannter Täter ein Wohnhaus in Bruchhausen-Vilsen, Wiethoop und durchwühlte die Räume des Hauses. Aus diesen entwendete er Schmuck und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter der Tel.-Nr. 04242 9690 zu melden.

Twistringen, Bassum und Syke, Wohnungseinbruchsdiebstähle

In Twistringen brachen unbekannte Täter in zwei Häuser, zum einen in der Straße Lange Reege und zum anderen in der Weyher Straße, ein. Die Taten ereigneten sich zwischen dem 17.03.2026, 00:00 Uhr und 18.03.2026, 19:00 Uhr. Die Täter erlangten vermutlich kein Diebesgut. In Bassum drangen unbekannte Täter ebenfalls in zwei Objekte, darunter in ein Wohnhaus in der Bassumer Straße und in eine Erdgeschosswohnung in der Straße Lange Wand, gewaltsam ein. Die Taten wurden am Tage des 19.03.2026, zwischen 14:45 Uhr und 16:50 Uhr begangen. Die Täter erlangten aus dem zweitgenannten Objekt Schmuck und Bargeld. In Syke, Moorheide, brach ein unbekannter Täter am 19.03.2026, zwischen 08:30 Uhr bis 14:20 Uhr in ein Wohnhaus ein. Gegenstände wurden nicht entwendet. Tathinweise nimmt die Polizei Syke unter o. g. Telefonnummer entgegen.

Stuhr, Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Ein 57-jähriger Fahrer eines Toyota und eine 57-jährige Fahrerin eines Dacia befuhren am 19.03.2026, gegen 12:17 Uhr hintereinander die Delmenhorster Straße (B322) aus Stuhr - Groß Mackenstedt kommend und beabsichtigten, nach rechts auf die Heiligenroder Straße (B439) einzubiegen. Die 57-Jährige musste verkehrsbedingt halten. Dies wurde von dem dahinter fahrenden Toyota-Fahrer übersehen, wodurch es in der Folge zu einem Auffahrunfall kam. Die 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

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