Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe - Körperliche Auseinandersetzung in Gaststätte

Diepholz (ots)

In der vergangenen Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:19 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass mehrere Personen in einer Gaststätte im Richtweg in Weyhe, in Bahnhofsnähe, in Streit geraten seien und sich schlagen würden. Kurze Zeit danach teilte ein weiterer Anrufer mit, dass es zu einer Schussabgabe gekommen sein soll. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten beim Eintreffen neben diversen Zeugen einen 51-jährigen Mann mit Verletzungen im Beinbereich fest. Das Opfer wurde vor Ort ärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Verletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht durch eine Schusswaffe verursacht worden sein. Es handelt sich vielmehr um eine Stich- bzw. Schnittverletzung. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Das Mobiliar des Lokals wurde bei der Auseinandersetzung teilweise stark beschädigt.

Die dreiköpfige, männliche Personengruppe, mit der das Opfer in Streit geraten war, flüchtete vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte separat in zwei verschiedenen Fahrzeugen vom Tatort. Der Haupttäter, der für die Verletzung des Opfers verantwortlich sein soll, sei laut Zeugenaussagen in einem älteren, silbernen VW Golf geflüchtet. Die anderen beiden Männer sollen in einem blau-silbernen Smart geflüchtet sein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatablauf, der besagten Personengruppe und den Fluchtfahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe unter der Tel.-Nr. 0421 80660 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell