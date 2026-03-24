Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher verletzt sich bei Einbruchversuch in Kirche

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen und Zeugen zu einem versuchten Einbruch in die Altstädter Nicolaikirche in der Nacht zu Samstag, 21.03.2026.

Der Küster der Kirchengemeinde in der Bielefelder Altstadt wurde am Samstag, gegen 09:10 Uhr, auf Glassplitter an einem Nebeneingang der Kirche aufmerksam und informierte die Polizei. Am Vorabend war das Glas der Nebentür noch unbeschädigt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand zerstörte ein Einbrecher mit der bloßen Hand oder mit einem Gegenstand ein Scheibenelement. Dabei verletzte er sich offensichtlich und brach sein Vorhaben ab.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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