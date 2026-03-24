PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 12. Kalenderwoche

POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 12. Kalenderwoche
  • Bild-Infos
  • Download

Ein Dokument

Bielefeld (ots)

Die Polizei Bielefeld informiert regelmäßig wöchentlich über Wohnungseinbrüche.

Für die Polizei Bielefeld hat der Kampf gegen Einbrecher höchste Priorität. Als ein weiteres Instrument für mehr Transparenz und Sensibilität veröffentlicht die Polizei wöchentlich eine Karte, die die Wohnungseinbrüche in Bielefeld aus der Vorwoche verzeichnet.

Die Bielefelder Bürgerinnen und Bürger können sich mit der Karte ein eigenes Bild über Einbrüche in ihrem Viertel machen.

In der 12. KW verzeichnete die Polizei 6 Wohnungseinbrüche in Bielefeld.

Die Polizei Bielefeld rät zum Schutz vor Einbruch: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand.

Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/ Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. Die Polizei Bielefeld berät Sie gerne, welche Sicherungsalternativen für Ihr Zuhause geeignet sind. Ein Anruf genügt: 0521/5837-2555.

Durch Aufmerksamkeit kann jede Bürgerin und jeder Bürger einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten. Eine Kultur des Hinsehens und Handelns macht es den Einbrechern schwer. Wer seine Umgebung und Nachbarschaft im Auge behält, verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über Notruf 110 informieren.

Schieben Sie Einbrechern einen "Riegel vor!". Schützen Sie Ihr Eigentum, denn "Sicher ist sicherer." Weitere Informationen zur landesweiten Präventionskampagne gegen Wohnungseinbruchsdiebstahl finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 23.03.2026 – 14:45

    POL-BI: Graffiti-Sprayer in U-Bahnhaltestelle erwischt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Aufgrund eines Hinweises konnten Streifenbeamte am Freitagnachmittag, 20.03.2026, vier tatverdächtige Jugendliche an der Stadtbahnhaltestelle "Wittekindstraße" antreffen. Sie werden verdächtigt, Wände der Haltestellenzugänge mit Farbspray beschädigt zu haben. Gegen kurz nach 17:00 Uhr beschrieb ein Zeuge Jugendliche, die mit Spraydosen die Wände der Auf- und ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:05

    POL-BI: Achtung: Diebe geben sich als Stadtwerke Mitarbeiter aus

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Sennestadt - Am Freitagmittag, 20.03.2026, haben zwei Männer vorgeben, die Heizanlage in der Wohnung einer Seniorin überprüfen zu müssen. Obwohl die 86-Jährige das Duo zum Gehen aufforderte, gelang es ihnen Geld zu stehlen. Weil die beiden Männer gegen 12:50 Uhr vortäuschten, etwas ablesen zu müssen, ließ die Seniorin sie in ihre Wohnung. Während ein Mann angeblich den ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:05

    POL-BI: Zwei Unfälle in der Dunkelheit

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Ein Senior verursachte am Freitagabend, 20.03.2026, zwei Unfälle mit einem hohen Gesamtschaden. Er gab an, dass er in der Dunkelheit nicht mehr gut sehen könne. Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 81-jähriger Bielefelder mit seinem Peugeot die Hauptstraße in Fahrtrichtung Gütersloher Straße. Als er nach rechts auf die Straße Lönkert abbiegen wollte, stieß er mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren