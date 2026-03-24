Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall in A30-Auffahrt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Löhne / Gohfeld / A30 - Ein 28-jähriger Löhner fuhr am Freitag, 20.03.2026, unter Drogeneinfluss mit seinem Auto. Als er auf die A30 fahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann aus Löhne mit einem Audi A3 über die L777 in Richtung Osnabrück. Als er auf die A30 in Richtung Hannover auffahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Auto, kam nach links ab und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Durch die Kollision geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Die alarmierten Polizisten führten vor Ort mehrere Körperreaktionstest bei dem 28-Jährigen durch. Den Ausführungen der Polizisten konnte er nur schwer folgen. Durch das Ergebnis konnte nicht mehr ausgeschlossen werden, dass er Drogen konsumiert hatte. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

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