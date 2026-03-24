POL-BI: Kind läuft vor Fahrschulauto
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagmorgen, 23.03.2026, lief ein 9-Jähriger plötzlich auf die Stadtheider Straße und vor ein Auto. Durch die Kollision erlitt das Kind schwere Verletzungen.
Gegen 09:20 Uhr befuhr ein Fahrlehrer mit seinem Fahrschulauto die Stadtheider Straße in Richtung Herforder Straße. Hinter ihm fuhr ein Fahrschüler auf einem Motorrad. In Höhe der Straße am Lehmstich parkte zu diesem Zeitpunkt ein Lkw. Ein 9-jähriger Bielefelder befand sich aus Sicht des nahenden Autos hinter dem Lkw und lief plötzlich auf die Straße, um diese zu überqueren.
Der Fahrschullehrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass das Auto mit dem Jungen kollidierte. Bei dem Unfall erlitt der Junge schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Kinderkrankenhaus gebracht.
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