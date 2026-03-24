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Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind läuft vor Fahrschulauto

POL-BI: Kind läuft vor Fahrschulauto
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Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagmorgen, 23.03.2026, lief ein 9-Jähriger plötzlich auf die Stadtheider Straße und vor ein Auto. Durch die Kollision erlitt das Kind schwere Verletzungen.

Gegen 09:20 Uhr befuhr ein Fahrlehrer mit seinem Fahrschulauto die Stadtheider Straße in Richtung Herforder Straße. Hinter ihm fuhr ein Fahrschüler auf einem Motorrad. In Höhe der Straße am Lehmstich parkte zu diesem Zeitpunkt ein Lkw. Ein 9-jähriger Bielefelder befand sich aus Sicht des nahenden Autos hinter dem Lkw und lief plötzlich auf die Straße, um diese zu überqueren.

Der Fahrschullehrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass das Auto mit dem Jungen kollidierte. Bei dem Unfall erlitt der Junge schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Kinderkrankenhaus gebracht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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