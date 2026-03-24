Polizei Bielefeld

POL-BI: Blumendiebstahl aus Frust - erstaunliche Entdeckung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Weil ein Kunde am Montag, 23.03.2026, zum Verlassen eines Supermarkts aufgefordert wurde, soll er eine einzelne Blume entwendet haben.

Ein Mitarbeiter einer Supermarktfiliale an der Kurze Straße setzte gegen 08:25 Uhr das Hausrecht gegenüber einem Mann durch und forderte ihn zum Verlassen des Marktes auf. Als der 36-jährige Bielefelder der Aufforderung widerwillig nachkam, nahm er eine Blume aus dem Marktsortiment und ging in Richtung der Stadtbahnhaltestelle "Wittekindstraße".

Während der Marktangestellte den Blumendieb verfolgte, informierte er die Polizei. In der U-Bahn-Station trafen Streifenpolizisten auf den 36-Jährigen, der die gestohlene Blume in der Hand hielt. Diese bekam der Mitarbeiter zurück.

Der Bielefelder erzählte den Beamten, er habe die Blume aus Frust über den Rauswurf mitgenommen. Während der Anzeigenaufnahme und Personalienfeststellung entdeckten die Polizisten bei dem 36-Jährigen 12 Portionstütchen mit einem Pulver, wobei es sich nach ersten Erkenntnissen um Heroin handeln soll. Sie zeigten ihn zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

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