PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Blumendiebstahl aus Frust - erstaunliche Entdeckung

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Weil ein Kunde am Montag, 23.03.2026, zum Verlassen eines Supermarkts aufgefordert wurde, soll er eine einzelne Blume entwendet haben.

Ein Mitarbeiter einer Supermarktfiliale an der Kurze Straße setzte gegen 08:25 Uhr das Hausrecht gegenüber einem Mann durch und forderte ihn zum Verlassen des Marktes auf. Als der 36-jährige Bielefelder der Aufforderung widerwillig nachkam, nahm er eine Blume aus dem Marktsortiment und ging in Richtung der Stadtbahnhaltestelle "Wittekindstraße".

Während der Marktangestellte den Blumendieb verfolgte, informierte er die Polizei. In der U-Bahn-Station trafen Streifenpolizisten auf den 36-Jährigen, der die gestohlene Blume in der Hand hielt. Diese bekam der Mitarbeiter zurück.

Der Bielefelder erzählte den Beamten, er habe die Blume aus Frust über den Rauswurf mitgenommen. Während der Anzeigenaufnahme und Personalienfeststellung entdeckten die Polizisten bei dem 36-Jährigen 12 Portionstütchen mit einem Pulver, wobei es sich nach ersten Erkenntnissen um Heroin handeln soll. Sie zeigten ihn zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 13:58

    POL-BI: Unfall mit Radfahrerin und Hund am Obersee

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - Auf dem Rundweg entlang des Obersees ist eine Radfahrerin am Freitagmorgen, 20.03.2026, leicht verletzt worden, als sie ein angeleinter Hund angesprungen haben soll. Der Weg ist mit dem Verkehrszeichen "Fußgänger" gekennzeichnet und trägt den Zusatz "Radverkehr frei". Polizeibeamte wurden zur Aufnahme dieses Unfalls gerufen. Gegen 07:20 Uhr soll sich die 53-jährige ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 10:28

    POL-BI: Einbrecher verletzt sich bei Einbruchversuch in Kirche

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Tatverdächtigen und Zeugen zu einem versuchten Einbruch in die Altstädter Nicolaikirche in der Nacht zu Samstag, 21.03.2026. Der Küster der Kirchengemeinde in der Bielefelder Altstadt wurde am Samstag, gegen 09:10 Uhr, auf Glassplitter an einem Nebeneingang der Kirche aufmerksam und informierte die Polizei. Am Vorabend war das Glas der Nebentür noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren