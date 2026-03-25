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Polizei Bielefeld

POL-BI: Eine Tonne ungekühltes Hähnchenfleisch beschlagnahmt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / A2 - Am Dienstagabend, 24.03.2026, stoppten Polizisten einen Transporter auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Vlotho West und dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen. Die transportierte Ware wurde beschlagnahmt.

Gegen 18:15 Uhr bemerkten Polizisten einen VW Transporter, der wegen des Verdachts der Überladung angehalten und kontrolliert wurde. Im Laderaum stießen sie auf rund eine Tonne tiefgekühltes Hähnchenfleisch, das von Belgien nach Berlin gebracht werden sollte.

Das Transportfahrzeug wies kein Kühlsystem auf und die Umgebungstemperatur lag bei 15 Grad. Das Fleisch benötigte jedoch zur Einhaltung der Kühlkette eine Temperatur von minus 18 Grad Celsius.

Gegenüber den Beamten teilte der 42-jährige Fahrer aus Berlin mit, dass er zwei Paletten mit einem Kühltransporter losgeschickt hätte. Die restliche Ware transportierte er in seinem Fahrzeug, da der Kühltransporter bereits voll gewesen sei.

Das informierte Veterinäramt des Kreises Herford beschlagnahmte die ungekühlte Ware. Der 42-Jährige muss sich nun für den Verstoß gegen das Lebensmittelgesetz verantworten.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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