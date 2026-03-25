Polizei Bielefeld

POL-BI: Beinahezusammenstoß in Baustelle - Fahrradfahrer leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Pkw-Fahrer befuhr, am Dienstag, 24.03.2026, verbotswidrig einen Baustellenbereich auf der Hauptstraße. Ein Radfahrer konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.

Gegen 19:00 Uhr befuhr der 35-jährige Bielefelder mit seinem Ford KA die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Gütersloher Straße. Entgegen der Verkehrsregelung bog der 35-Jährige nach links in die Hauptstraße ab. Aufgrund einer Baustelle ist die Fahrrichtung ausschließlich dem Straßenbahnverkehr vorbehalten.

Während der Fordfahrer die dortigen Baken umfuhr, näherte sich ein 54-jähriger Fahrradfahrer von vorne, der auf dem Radweg geradeaus in Richtung Artur-Ladebeck-Straße fuhr. Beide Fahrer bremsten abrupt ab, woraufhin der Radfahrer über seinen Lenker fiel. Der Bielefelder verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell