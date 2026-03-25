POL-BI: Beinahezusammenstoß in Baustelle - Fahrradfahrer leicht verletzt
Bielefeld (ots)
SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Pkw-Fahrer befuhr, am Dienstag, 24.03.2026, verbotswidrig einen Baustellenbereich auf der Hauptstraße. Ein Radfahrer konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.
Gegen 19:00 Uhr befuhr der 35-jährige Bielefelder mit seinem Ford KA die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Gütersloher Straße. Entgegen der Verkehrsregelung bog der 35-Jährige nach links in die Hauptstraße ab. Aufgrund einer Baustelle ist die Fahrrichtung ausschließlich dem Straßenbahnverkehr vorbehalten.
Während der Fordfahrer die dortigen Baken umfuhr, näherte sich ein 54-jähriger Fahrradfahrer von vorne, der auf dem Radweg geradeaus in Richtung Artur-Ladebeck-Straße fuhr. Beide Fahrer bremsten abrupt ab, woraufhin der Radfahrer über seinen Lenker fiel. Der Bielefelder verletzte sich bei dem Sturz leicht.
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