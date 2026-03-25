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Polizei Bielefeld

POL-BI: Beinahezusammenstoß in Baustelle - Fahrradfahrer leicht verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Ein Pkw-Fahrer befuhr, am Dienstag, 24.03.2026, verbotswidrig einen Baustellenbereich auf der Hauptstraße. Ein Radfahrer konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern.

Gegen 19:00 Uhr befuhr der 35-jährige Bielefelder mit seinem Ford KA die Artur-Ladebeck-Straße in Richtung Gütersloher Straße. Entgegen der Verkehrsregelung bog der 35-Jährige nach links in die Hauptstraße ab. Aufgrund einer Baustelle ist die Fahrrichtung ausschließlich dem Straßenbahnverkehr vorbehalten.

Während der Fordfahrer die dortigen Baken umfuhr, näherte sich ein 54-jähriger Fahrradfahrer von vorne, der auf dem Radweg geradeaus in Richtung Artur-Ladebeck-Straße fuhr. Beide Fahrer bremsten abrupt ab, woraufhin der Radfahrer über seinen Lenker fiel. Der Bielefelder verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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