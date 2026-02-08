Polizei Lippe

POL-LIP: Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Bad Salzuflen

Lippe (ots)

In Bad Salzuflen kam es im Bereich Herforder Straße/ Siemensstraße/ Bunsenstraße zu einer Tatserie, bei der geparkte Fahrzeuge angegangen wurden. Der oder die unbekannten Täter schlugen dabei die Scheiben der Fahrzeuge mittels Steines ein und beschädigten diese u.a. auch im Bereich der Fahrzeugfront. Plastikteile mit Herstellerlogo wurden entwendet. Es ist davon auszugehen, dass sich die Taten im Zeitraum vom 06.02.2026, 18.00 Uhr bis 07.02.2026, 09.10 Uhr zutrugen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

