Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Roller gestohlen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche und Mitte - Am Dienstag, 24.03.2026, brachten zwei Bielefelder den Diebstahl ihrer Roller zur Anzeige.

Ein Roller blau-schwarzer REX 50 stand am Fahrbahnrand der Sudbrackstraße, in der Nähe der Johanneswerkstraße. Dort wurde er zwischen Freitag, 20.03.2026, und Dienstag, 24.03.2026, von einem Unbekannten gestohlen.

Im Zeitraum Montag, 23.03.2026, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 24.03.2026, 05:50 Uhr, wurde ein schwarzer Roller der Marke Xiamen Xiashing an der Heeper Straße, zwischen den Straßen Lohbreite und Am Scherkamp entwendet.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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