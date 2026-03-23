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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Freudenstadt (ots)

Stark alkoholisiert ist am Freitagnachmittag ein 68-jähriger Pkw-Fahrer auf der B294 in Richtung Freudenstadt gefahren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 15:40 Uhr einen Renault-Fahrer, welcher Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der 68-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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