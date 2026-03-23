Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Freudenstadt (ots)

Stark alkoholisiert ist am Freitagnachmittag ein 68-jähriger Pkw-Fahrer auf der B294 in Richtung Freudenstadt gefahren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei gegen 15:40 Uhr einen Renault-Fahrer, welcher Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Der 68-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Laura Müller, Pressestelle

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