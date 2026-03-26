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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Waschstraße

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25.03.2026, in eine Autowaschanlage an der Hansestraße ein.

Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher über drei verschiedene Einstiege Zutritt zu den Räumlichkeiten des Gebäudes. Sie brachen die Haupteingangstür, eine weitere Hallentür und ein Rolltor auf.

Im Gebäudeinneren gelangten sie in eine Werkstatt, Büroräume und den Bereich der Waschstraße. Dort machten sie sich an einem Getränkeautomaten zu schaffen und erbeuteten das Münzgeld.

Was genau die Einbrecher an sich nahmen, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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