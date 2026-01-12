PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Munition bei Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn sicher

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Munition bei Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn sicher
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Köln/Bonn, 10. Januar 2026

Bei einer routinemäßigen Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn hat die Bundespolizei am Samstagmorgen eine scharfe Patrone sichergestellt.

Am frühen Morgen entdeckten Luftsicherheitskräfte bei der Kontrolle eines 36-jährigen türkischen Staatsangehörigen eine 9-mm-Patrone der Marke "Luger", die sich in der linken Jackentasche des Mannes befand.

Der Fund erfolgte im Rahmen der standardmäßigen Sicherheitsüberprüfung vor dem Abflug.

Der Reisende wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle der Bundespolizei am Flughafen begleitet. Dort gab er an, nicht zu wissen, wie die Munition in seine Jackentasche gelangt sei, und machte von seinem Recht Gebrauch, sich nicht weiter zur Sache zu äußern. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Die Bundespolizei stellte die Patrone sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus der Dienststelle entlassen.

Die Bundespolizei weist Reisende erneut darauf hin, vor Antritt einer Flugreise ihr Gepäck - einschließlich Kleidung - sorgfältig zu überprüfen und keine verbotenen oder gefährlichen Gegenstände mitzuführen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:15

    BPOL NRW: 14-Jähriger leistet Widerstand - Bundespolizei im Einsatz

    Hagen (ots) - Am 11. Januar kontrollierten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen Jugendlichen. Dieser verhielt sich von Anfang an unkooperativ, verweigerte jegliche Angaben und leistete schließlich körperlichen Widerstand. Gegen 19:15 Uhr überprüften die Beamten den jungen Deutschen, da es bereits spät war. Der Jugendliche aus Wülfrath weigerte sich, den ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:14

    BPOL NRW: Über 2 Jahre Freiheitsstrafe - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

    Essen (ots) - Nach einem Diebstahl im Essener Hauptbahnhof kontrollierten Bundespolizisten am 11. Januar einen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Gegen 16:30 Uhr nahmen die Beamten den 51-Jährigen in einem Supermarkt im Essener Hauptbahnhof fest, nachdem er dort Ware entwendet hatte. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren