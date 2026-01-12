Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei stellt Munition bei Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn sicher
Flughafen Köln/Bonn (ots)
Köln/Bonn, 10. Januar 2026
Bei einer routinemäßigen Luftsicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn hat die Bundespolizei am Samstagmorgen eine scharfe Patrone sichergestellt.
Am frühen Morgen entdeckten Luftsicherheitskräfte bei der Kontrolle eines 36-jährigen türkischen Staatsangehörigen eine 9-mm-Patrone der Marke "Luger", die sich in der linken Jackentasche des Mannes befand.
Der Fund erfolgte im Rahmen der standardmäßigen Sicherheitsüberprüfung vor dem Abflug.
Der Reisende wurde zur weiteren Sachverhaltsklärung zur Dienststelle der Bundespolizei am Flughafen begleitet. Dort gab er an, nicht zu wissen, wie die Munition in seine Jackentasche gelangt sei, und machte von seinem Recht Gebrauch, sich nicht weiter zur Sache zu äußern. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnte er nicht vorweisen.
Die Bundespolizei stellte die Patrone sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz ein. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus der Dienststelle entlassen.
Die Bundespolizei weist Reisende erneut darauf hin, vor Antritt einer Flugreise ihr Gepäck - einschließlich Kleidung - sorgfältig zu überprüfen und keine verbotenen oder gefährlichen Gegenstände mitzuführen.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer
Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de
Postfach 980125
51129 Köln
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell