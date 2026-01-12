PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Über 2 Jahre Freiheitsstrafe - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Essen (ots)

Nach einem Diebstahl im Essener Hauptbahnhof kontrollierten Bundespolizisten am 11. Januar einen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Gegen 16:30 Uhr nahmen die Beamten den 51-Jährigen in einem Supermarkt im Essener Hauptbahnhof fest, nachdem er dort Ware entwendet hatte.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes aus Essen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Wuppertal bereits zweifach nach ihm suchte. Einerseits wegen Betrugs, wofür er eine Geldstrafe in Höhe von 1.360 Euro bezahlen oder 34 Tage in Haft verbüßen musste. Andererseits suchte die Staatsanwaltschaft ihn wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Betrug, wofür er eine Haftstrafe von zwei Jahren und einem Monat verbüßen musste.

Die Beamten nahmen den Deutschen fest und überstellten ihn anschließend in die Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

