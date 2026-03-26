Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen leisten Verletzter Erste Hilfe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagmorgen, 26.03.2026, erlitt eine schwangere Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall, bei dem sie unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war, schwere Verletzungen.

Gegen 09:20 Uhr hielt der Fahrer eines PKW auf der Freifläche zwischen den zwei Fahrstreifen der August-Bebel-Straße, zwischen der Paulusstraße und der Werner-Bock-Straße. Die 27-jährige Beifahrerin aus Herford stieg aus, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und trat auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 74-Jährigen aus Bielefeld, der die August-Bebel-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Zeugen leisteten am Unfallort der schwerverletzten 27-Jährigen Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte sie nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

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