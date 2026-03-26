PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen leisten Verletzter Erste Hilfe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Donnerstagmorgen, 26.03.2026, erlitt eine schwangere Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall, bei dem sie unvermittelt auf die Fahrbahn getreten war, schwere Verletzungen.

Gegen 09:20 Uhr hielt der Fahrer eines PKW auf der Freifläche zwischen den zwei Fahrstreifen der August-Bebel-Straße, zwischen der Paulusstraße und der Werner-Bock-Straße. Die 27-jährige Beifahrerin aus Herford stieg aus, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und trat auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW eines 74-Jährigen aus Bielefeld, der die August-Bebel-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Zeugen leisteten am Unfallort der schwerverletzten 27-Jährigen Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte sie nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 11:59

    POL-BI: Kein Versicherungsschutz und keine Fahrerlaubnis - Pkw sichergestellt

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Als Streifenbeamte am Montagabend, 23.03.2026, beabsichtigten, einen Ford-Fahrer zu kontrollieren, hatte dieser es plötzlich sehr eilig zu verschwinden. Der 27-jährige ukrainische Staatsbürger war zuvor viermal als Autofahrer kontrolliert worden, ohne dass er eine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen 20:00 Uhr sollte der Ford ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 09:45

    POL-BI: Fahrraddieb mit Täterbeschreibung gesucht

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Gadderbaum - Ein unbekannter Mann versuchte am Dienstag, 24.03.2026, ein Fahrrad an der Artur-Ladebeck-Straße, in Höhe Friedrich-List-Straße, zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 22:10 Uhr bemerkte ein Bielefelder einen Dieb bei dem Versuch sein abgeschlossenes Fahrrad aufzubrechen. Als er lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Dieb in Richtung Bolbrinkersweg. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren