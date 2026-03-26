Polizei Bielefeld

POL-BI: Kein Versicherungsschutz und keine Fahrerlaubnis - Pkw sichergestellt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als Streifenbeamte am Montagabend, 23.03.2026, beabsichtigten, einen Ford-Fahrer zu kontrollieren, hatte dieser es plötzlich sehr eilig zu verschwinden. Der 27-jährige ukrainische Staatsbürger war zuvor viermal als Autofahrer kontrolliert worden, ohne dass er eine Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen 20:00 Uhr sollte der Ford Fiesta an der Heeper Straße kontrolliert werden. Es wirkte sehr spontan, als der Fahrer in Nähe der Ziegelstraße in eine Hofeinfahrt lenkte. Er hielt an und verließ zügig den Fiesta.

Auf die laute Ansprache der Beamten reagierte der 27-jährige Bielefelder und kehrte zu dem Auto zurück. Seinen Führerschein sollte er vergessen haben. Eine Recherche zu seiner Person ergab, dass er bereits 2025 und 2026 mehrfach angezeigt wurde, weil er ohne die erforderliche Fahrerlaubnis Auto gefahren war. Zudem ermittelten die Polizisten, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand.

Der 27-Jährige war uneinsichtig und wurde während der andauernden Kontrolle verbal sehr laut bis aggressiv. Damit der Mann keine weiteren Fahrten mit dem Ford Fiesta unternehmen kann, wurde das Auto sichergestellt. Dazu erschien ein Abschleppfahrzeug. Der Autofahrer und ein Familienmitglied, das ihm den Pkw überlassen hatte, wurden wegen des Fahrens und des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

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