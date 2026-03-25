Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrerin nach Unfall verletzt; Unfallverursacher flüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstag gegen 09:25 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Autofahrer die Römerstraße in Richtung Stadtzentrum. An der Kreuzung Römerstraße / Feuerbachstraße bog der Fahrer nach rechts ab und nahm einer bevorrechtigten 31-jährige Radfahrerin den Vorrang. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und dem Auto, woraufhin die junge Frau stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der unbekannte Fahrer hingegen flüchtete von der Unfallstelle.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Das Auto soll seitlich einen blauen Schriftzug einer Firma gehabt haben.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer und/oder das Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 174 4111 zu melden.

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