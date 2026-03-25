Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Suche nach einer vermissten 77-jährigen Frau, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie gestern Abend berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6242697) fanden Suchmaßnahmen im Zusammenhang mit einer vermissten 77-jährigen Frau aus dem Mannheimer Stadtteil Neckarau statt.

Die Frau konnte heute Morgen gegen 07:30 Uhr wohlbehalten in Edingen-Neckarhausen angetroffen werden.

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