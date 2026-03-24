POL-MA: Mannheim-Neckarau: Suche nach einer Vermissten 77-jährigen Frau, Hubschrauber im Einsatz
Mannheim (ots)
Derzeit sucht die Polizei nach einer 77-jährigen Frau die seit heute Abend vermisst wird. Um auszuschließen, dass die Frau bei einem Spaziergang in eine hilflose Lage geraten ist, werden derzeit mehrere Bereiche im Raum Mannheim-Neckarau durch Polizeibeamte überprüft. Unter anderem werden sie hier durch einen Polizeihubschrauber bei der Suche unterstützt. Beschreibung der Vermissten: Ca. 1,68 groß, soll eine türkis-grüne Jacke und eine Jeanshose getragen haben. Sie trägt ihre grau-blonden Haare meist als Zopf zusammengebunden. Hinweise zur vermissten Frau nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
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