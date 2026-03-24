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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Suche nach einer Vermissten 77-jährigen Frau, Hubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots)

Derzeit sucht die Polizei nach einer 77-jährigen Frau die seit heute Abend vermisst wird. Um auszuschließen, dass die Frau bei einem Spaziergang in eine hilflose Lage geraten ist, werden derzeit mehrere Bereiche im Raum Mannheim-Neckarau durch Polizeibeamte überprüft. Unter anderem werden sie hier durch einen Polizeihubschrauber bei der Suche unterstützt. Beschreibung der Vermissten: Ca. 1,68 groß, soll eine türkis-grüne Jacke und eine Jeanshose getragen haben. Sie trägt ihre grau-blonden Haare meist als Zopf zusammengebunden. Hinweise zur vermissten Frau nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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