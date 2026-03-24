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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rauchentwicklung im Quadrat U 1 - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6242536), sind Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte derzeit aufgrund eines Brandes im Quadrat U 1 im Einsatz.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam es gegen 14 Uhr in einem Modegeschäft im Quadrat U 1 zu einem Brandausbruch. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauern aktuell noch an.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Teile der Geschäftsräume sowie die Küche und der Hinterhof wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Mehrere Personen wurden vor Ort durch Rettungskräfte untersucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt. Nach ambulanter Versorgung vor Ort war eine weitere Behandlung im Krankenhaus nicht erforderlich.

Der Straßenbahnverkehr zwischen Paradeplatz und Abendakademie ist derzeit weiterhin beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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