PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rauchentwickling im Quadrat U1, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es im Quadrat U1 zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, nachdem aus einem Gebäude eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen war.

Wegen der Einsatzmaßnahmen ist Breite Straße für den Straßenbahnverkehr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 13:44

    POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mann randaliert in der Altstadt - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein 27-Jähriger gegen Mitternacht in der Altstadt von Eberbach. Im Bereich der Hohenstaufenstraße, Odenwaldstraße und Güterbahnhofstraße pöbelte der Mann Passanten an und soll einer noch unbekannten Frau hinter gelaufen sein. Nach ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 13:34

    POL-MA: Mannheim: Kran genutzt, um in Baucontainer einzubrechen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde im Mannheimer Stadtteil Käfertal in einen Container einer Baustelle eingebrochen und daraus Werkzeuge entwendet. Im Zeitraum zwischen Freitagabend gegen 18:00 Uhr und Montagmorgen gegen 07:30 Uhr machte sich eine bislang unbekannte Täterschaft einen abgestellten Baustellenkran in der Anna-Sammet-Straße zunutze. Mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren