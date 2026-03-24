Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rauchentwickling im Quadrat U1, PM Nr.1

Mannheim (ots)

Derzeit kommt es im Quadrat U1 zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, nachdem aus einem Gebäude eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen war.

Wegen der Einsatzmaßnahmen ist Breite Straße für den Straßenbahnverkehr gesperrt.

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