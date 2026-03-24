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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kran genutzt, um in Baucontainer einzubrechen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde im Mannheimer Stadtteil Käfertal in einen Container einer Baustelle eingebrochen und daraus Werkzeuge entwendet.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend gegen 18:00 Uhr und Montagmorgen gegen 07:30 Uhr machte sich eine bislang unbekannte Täterschaft einen abgestellten Baustellenkran in der Anna-Sammet-Straße zunutze. Mit diesem wurde zunächst ein vor dem Baucontainer gelagerter Betonklotz verschoben und anschließend das Vorhängeschloss auf unbekannte Weise entfernt, um sich Zutritt zu dem Innenraum des Containers zu verschaffen. Es wurden mehrere Werkzeuggegenstände entwendet. Welches Fahrzeug für den Transport des Diebesguts von der Täterschaft genutzt wurde und in welche Richtung sie die Örtlichkeit verließ, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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