Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Sonntagabend, gegen 19.50 Uhr im Ortsteil Leutershausen einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen in der Hölderlinstraße am Fahrbahnrand abgestellten Toyota.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, brachte an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs zwei Zettel mit dem Kennzeichen des mutmaßlichen Unfallverursachers sowie der Unfallzeit an.

Weitere Hinweise zum Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Die Unfallermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06221/1003-0 zu melden.

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