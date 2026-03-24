Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in Hemsbach.

Eine 44-jährige Frau war kurz nach sieben Uhr mit ihrem Kia auf der Danziger Straße in Richtung Hagenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Allensteiner Straße nahm ihr eine von rechts kommende 58-jährige Fahrerin eines VW die Vorfahrt, woraufhin es zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Kia, kam jedoch schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Im Fahrzeug lösten alle Airbags aus.

Die 44-jährige Fahrerin des Kia wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen derzeit keine näheren Informationen vor. Auch die 58-Jährige klagte über Schmerzen, begab sich jedoch selbstständig in medizinische Behandlung.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn anschließend durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell